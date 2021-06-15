Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Bakanı Murat Kurum'dan müsilajla ilgili önemli açıklama

Marmara Denizi ve kıyıları kurtarmak için gerçekleştirilen denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurum, "14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'mız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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