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Adana operasyon! Çatıdan atlayıp kaçmak isterken yakalandılar

'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Adana operasyon! Çatıdan atlayıp kaçmak isterken yakalandılar

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


"POLİSİN BASKININI GÖREN 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS DAMDAN ATLAYIP KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI"
bağlı polisler ile özel harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 kişi damdan bahçeye atladı.

Bunun üzerine narkotik polisi ve özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti. Gizli girişten geçen polisler 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

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