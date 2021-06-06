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Hilal Kaplan’dan Serdar Ekşioğlu'nun iftiralarına yanıt: HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız

Yazarı ’nun iddialarını yargıya taşıyacağını açıkladı. 'nin ile yakın olduğunu vurgulayan Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Hilal Kaplan’dan Serdar Ekşioğlu'nun iftiralarına yanıt: HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız

Yazarı , 'nun iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'nin ile yakın olduğunu belirten Hilal Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ekşi, Taha Ün'ün çok yakın dostudur. Zaten 'da da buna dair pek çok mesajları var. Taha Ün ile eşi 'nun A Takımı'nda olan isimler. Dolayısıyla bu videonun ortaya çıkmasından sonraki süreçte, yani bu bir çerçevesinde bir video. İsmimize kara çalınması noktasında bilinçli bir girişim olarak görüyorum. Ve savcıların dosyasında, aynı zamanda Taha Ün ile olan irtibatı da araştırması çağrısında bulunuyorum."

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