Hilal Kaplan’dan Serdar Ekşioğlu'nun iftiralarına yanıt: HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız

Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:



"Serdar Ekşi, Taha Ün'ün çok yakın dostudur. Zaten Twitter'da da buna dair pek çok mesajları var. Taha Ün ile eşi Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda olan isimler. Dolayısıyla bu videonun ortaya çıkmasından sonraki süreçte, yani bu bir iftira çerçevesinde bir video. İsmimize kara çalınması noktasında bilinçli bir girişim olarak görüyorum. Ve savcıların Sedat Peker dosyasında, aynı zamanda Taha Ün ile olan irtibatı da araştırması çağrısında bulunuyorum."

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