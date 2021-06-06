Hilal Kaplan’dan Serdar Ekşioğlu'nun iftiralarına yanıt: HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Serdar Ekşioğlu’nun iddialarını yargıya taşıyacağını açıkladı. Serdar Ekşi'nin Taha Ün ile yakın olduğunu vurgulayan Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Serdar Ekşioğlu'nun iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Serdar Ekşi'nin Taha Ün ile yakın olduğunu belirten Hilal Kaplan, "O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın; HTS kayıtlarını talep edeceğiz ve iftiradan dava açacağız. Mahkemede hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hilal Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
"Serdar Ekşi, Taha Ün'ün çok yakın dostudur. Zaten Twitter'da da buna dair pek çok mesajları var. Taha Ün ile eşi Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda olan isimler. Dolayısıyla bu videonun ortaya çıkmasından sonraki süreçte, yani bu bir iftira çerçevesinde bir video. İsmimize kara çalınması noktasında bilinçli bir girişim olarak görüyorum. Ve savcıların Sedat Peker dosyasında, aynı zamanda Taha Ün ile olan irtibatı da araştırması çağrısında bulunuyorum."
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