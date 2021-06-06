07 Haziran 2021, Pazartesi
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Alman basınından Türk SİHA'larına övgü! Dengeleri değiştirecek

'nin hayranlıkla takip edilen SİHA'ları Alman basınında gündem oldu. 'ya satılan SİHA'ları manşete taşıyan Alman basını "Ülkeler arasındaki stratejik denge üzerinde doğrudan bir etkili olacak" ifadelerine yer verildi. Dikkat çeken haberde Türk SİHA'larının çatışmaların kaderini değiştireceğine de değinildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Alman basınından Türk SİHA'larına övgü! Dengeleri değiştirecek

'li medya kuruluşu 'ın ardından Alman medyası da Türk SİHA'larını haberleştirdi. Haberde, gittikçe daha fazla ordunun, ülkesi 'nın bile satın aldığına yer verildi.

Türk SİHA'larının ABD ekipmanından daha ucuz olduğunun ve giderek daha fazla savaş alanında kullanıldığının altını çizen haberde, sadece askeri çatışmalarda değil, ülkeler arasındaki stratejik denge üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip olacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Türk SİHA'larının ve gibi ülkelerde tank ve uçaksavar mevzilerini imha ettiği yazıldı. Bayraktar TB2'nin 'da ise Ermeni silahlı kuvvetlerinin aleyhine olacak şekilde kesin olarak değiştirdiği ifade edildi.

Alman medyasındaki haberde, Bayraktar TB2'nin teknik özelliklerine de değinildi. "Bayraktar TB2 adı verilen insansız, silahlı uçak 6,5 metre uzunluğunda, 400 kilogramın üzerinde ağırlığa ve on iki metre kanat açıklığına sahip." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca "Drone, yaklaşık bir gün boyunca havada kalabiliyor ve standart olarak lazer güdümlü füzelerle donatılıyor." denildi.

Türk Bayraktar TB2'nin küçük ama yine de "etkili" olduğuna değinen haberde, gelecekteki çatışmalarda giderek daha önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.

Haberde, Polonya'nın 'den 24 adet SİHA aldığı hatırlatılırken, ABD gazetesi Wall Street Journal'dan alıntı yapılarak birkaç NATO ülkesinin daha Türk SİHA'larıyla ilgilendiği ifade edildi.

WSJ ÖVGÜYLE BAHSETTİ

ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesi, "Türkiye Yapımı Düşük Maliyetli SİHA'lar, Jeopolitiği ve Savaş Alanlarını Yeniden Şekillendiriyor" başlıklı yazısında, Bayraktar dronelarını şu ifadelerle anlattı:

Türk Bayraktar droneları, altı hafta boyunca ulusunun 20 yıldan fazla bir süredir destekli kuvvetleri tarafından kontrol edilen Dağlık Karabağ bölgesinde toprakları yeniden kazanmasına yardımcı oldu.

Videolar tanklara, kamyonlara, komuta noktalarına, havan mevzilerine ve radar tesislerine yapılan saldırıları gösteriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki ordular, zırhlı düşmanlara karşı maliyeti düşük füze donanımlı insansız hava araçları kullanmaya başladı.

Bu, geçen yıl bölgesel çatışmalarda başarılı olduğunu kanıtlayan ve Türkiye ve Rusya çevresindeki stratejik dengeyi değiştiren yeni bir savaş alanı taktiği.

Azerbaycan ve Ermenistan yaklaşık 6 hafta çatıştıktan sonra her iki hükümete de yakın olan Kremlin, kasım ayında bir ateşkese aracılık etti. Azerbaycan kaybettiği toprakların çoğunu geri kazandı.

Türkiye'de uygun fiyatlı dijital teknolojiyle inşa edilen insansız hava araçları, Suriye, Libya ve Azerbaycan'da verilen savaşlarda Rus himayesindeki tankların ve diğer zırhlı araçların yanı sıra hava savunma sistemlerini de darmadağın etti.

Bu insansız hava araçları, geleceğin savaşlarının en ileri teknolojiye sahip pahalı araçlar kadar etkili ama bir yandan da uygun fiyatlı savaş araçlarıyla da şekilleneceğine işaret ediyor.

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