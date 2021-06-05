05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! O kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Son dakika... 'nin (BMGK) kararı doğrultusunda bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle 'deki malvarlıkları donduruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! O kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve uyruklu ile 'ın, uyruklu 'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle malvarlıkları donduruldu. Bu karara karşı, 2575 sayılı Kanunu'nun 24'üncü maddesi ile 'nun 7'nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.



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