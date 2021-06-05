Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! O kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.









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