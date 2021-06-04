04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü

Son dakika haberine göre , 'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Lideri 'yı Bakanlıkta kabul etti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Karadayı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüşmesini Twitter'da değerlendirdi.

Paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Dost ve komşu Bulgaristan'ın Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve beraberindeki heyetle görüştük. Türkiye ve Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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