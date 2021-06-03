Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi |
Son dakika haberine göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07. 26'da meydana geldi.
Yerin 6.54 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2021.06.03 07:39:05 37.9062 26.8435 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:38:47 37.3447 35.0027 5.6 -.- 3.0 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.06.03 07:38:17 37.9702 26.8990 7.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:36:03 38.0217 26.9788 4.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:26:44 37.3337 35.0275 5.7 -.- 3.8 3.8 NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.06.03 06:14:39 40.9010 25.8695 1.4 -.- 2.0 -.- ENEZ (EDIRNE) İlksel
2021.06.03 04:59:57 39.9688 27.5607 8.3 -.- 1.7 -.- FINDIKLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.06.03 04:03:41 35.4788 27.4140 10.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.03 03:42:30 40.7443 31.6167 10.1 -.- 1.4 -.- BOLU (BOLU) İlksel
2021.06.03 03:35:02 36.4295 27.1263 15.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.03 03:10:30 36.4270 27.1412 17.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.03 02:57:46 36.3065 27.0193 123.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.03 02:54:13 37.8743 27.1725 8.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 01:47:39 38.1482 37.5185 7.3 -.- 2.8 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.06.03 01:44:36 36.7595 28.2220 65.5 -.- 2.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...