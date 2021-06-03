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Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi |

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , depremin 6.54 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve son depremler listesi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem! Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi |

'nın ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07. 26'da meydana geldi.

Yerin 6.54 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.06.03 07:39:05 37.9062 26.8435 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:38:47 37.3447 35.0027 5.6 -.- 3.0 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.06.03 07:38:17 37.9702 26.8990 7.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:36:03 38.0217 26.9788 4.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 07:26:44 37.3337 35.0275 5.7 -.- 3.8 3.8 NERGIZLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.06.03 06:14:39 40.9010 25.8695 1.4 -.- 2.0 -.- ENEZ (EDIRNE) İlksel
2021.06.03 04:59:57 39.9688 27.5607 8.3 -.- 1.7 -.- FINDIKLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.06.03 04:03:41 35.4788 27.4140 10.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.03 03:42:30 40.7443 31.6167 10.1 -.- 1.4 -.- BOLU (BOLU) İlksel
2021.06.03 03:35:02 36.4295 27.1263 15.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.03 03:10:30 36.4270 27.1412 17.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.03 02:57:46 36.3065 27.0193 123.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.03 02:54:13 37.8743 27.1725 8.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.03 01:47:39 38.1482 37.5185 7.3 -.- 2.8 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.06.03 01:44:36 36.7595 28.2220 65.5 -.- 2.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

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