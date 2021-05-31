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Son dakika: TEM'de zincirleme kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre; 'te 'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada istikameti trafiğe kapandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: TEM'de zincirleme kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kocaeli kesiminde kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da içinde olduğu 10'dan fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada istikameti trafiğe kapandı.



Kaza, 04.45 sıralarında İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR'ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da olduğu 10'dan fazla araç ise birbirine girdi. Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı.

Kaza sebebiyle kapanan Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştur. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor.

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