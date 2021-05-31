Son dakika: TEM'de zincirleme kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR'ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da olduğu 10'dan fazla araç ise birbirine girdi. Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.