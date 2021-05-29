Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...

Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlenecek çiftler, 1 Haziran sonrası Covid-19 kısıtlamalarında esneklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Yeni normalleşme ile düğünlerin başlamasını talep eden vatandaşlar, şimdiden gelinlikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Düğün salonları kapalı olduğu için düğün yapamayan çiftler, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla düğünler başlayacak mı? İşte haberin detayları...

1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda düğün salonları ile ilgili kararlrarın verilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.