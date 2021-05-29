Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Yeni normalleşme sürecine geçiş için hazırlıkla sürerken, gözler düğün salonlarına çevrildi. Henüz kısıtlamalar kalkamadan, gelinlikçilerde yoğunluk başladı. Evlenecek çiftler heyecan içinde düğün salonları ile ilgili verilecek kararları bekliyor. Peki, 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla düğünler başlayacak mı? İşte cevaplar...
Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlenecek çiftler, 1 Haziran sonrası Covid-19 kısıtlamalarında esneklik yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Yeni normalleşme ile düğünlerin başlamasını talep eden vatandaşlar, şimdiden gelinlikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Düğün salonları kapalı olduğu için düğün yapamayan çiftler, konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla düğünler başlayacak mı? İşte haberin detayları...
1 HAZİRAN'DA DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda düğün salonları ile ilgili kararlrarın verilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KISITLAMALAR KALKMADAN GELİNLİKÇİLERDE YOĞUNLUK BAŞLADI
Malatya'da evlenecek çiftler, 1 Haziran sonrası Covid-19 kısıtlamalarında esneklik yaşanacağını düşünerek gelinlikçilerde rezervasyon oluşturmaya başladılar.
Covid-19'un ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. Malatya'da gelinlik sektöründe yer alan esnaf da Covid-19 sürecinde zor günler geçirdi. Malatya'da gelinlikçiler, 1 Haziran sonrası yaşanacak normalleşme süreci için Devlet yetkililerinden müjdeli haberler bekliyorlar. Düğün salonları kapalı olduğu için düğün yapamayan çiftler, gelinlik rezervasyonlarını da Haziran ayı itibariyle almaya başladılar.
"1 HAZİRAN SONRASI İÇİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERE ORANLA HAREKETLİLİK VAR"
Gelinlik satışı yapan Fahrettin Ünver, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlayacağı sinyalleriyle birlikte Haziran ayı için rezervasyonların başladığını belirterek "Malum pandemiden dolayı bütün dünya zor durumda. Doğal olarak toplu etkinliklerin olduğu bizim sektörümüz daha çok etkilenmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın 1 Haziran'dan sonra olumlu sinyaller vermesiyle hareketlilik başladı ama tam anlamıyla netlik yok. Bizim sektörümüz net bir şey bekliyor. Bizim sektörümüzü de yerli turizm gibi görebilirler. Binlerce kişi bu ekmek yiyor. 1 Haziran sonrası için geçtiğimiz günlere oranla hareketlilik var, çok şükür ama geçtiğimiz 2 yıllık kaybımızı karşılayacak doğrultuda değil. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an için 1 Haziran sonrasına rezervasyonlarımız oluyor. Temmuz 1 itibariyle daha iyi olacağını düşünüyoruz çünkü Haziranda belirsizlik var" dedi.
"DEVLETİMİZDEN 1 HAZİRAN SONRASI İÇİN GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ"
Yaklaşık 5 aydır çiftlerin düğün yapmayı beklediklerini ifade eden işletmeci Cemil Akpınar, "Yaklaşık 15 aydır mağdur bir durumdayız, bekleyen kayıtlarımız var. Daha evlenecek olan çiftlerimizin düğünleri yapılmadı. 1 Haziran'dan sonrası için umutluyuz. Korona virüsü düğüncüler yayıyormuş gibi bir izlenim verildi, bundan dolayı rahatsızız. İnşallah Devletimizden 1 Haziran sonrası için güzel haberler bekliyoruz. Rezervasyon olarak daha 5 aydır bekleyen gelinleri çıkartmadık. 1 Haziran'dan sonrası içinde rezervasyonlarımız dolu" dedi.
"SİPARİŞİ VERDİK ÖYLE BEKLİYORUZ"
Damat adayı Şuayip Çiçek, düğün salonlarında uygulanan yasağın kalkmasıyla düğün yapacaklarını belirterek "1 Haziran'dan sonra düğün sezonunun açılmasını bekliyoruz. İnşallah düğün salonları açılırsa bizde düğünlerimizi yapacağız. Düğünümüze daha 1 ay var, Temmuz için kararlaştırdık. Siparişi verdik öyle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İşletmeci Nesli Gül Avcı, 1 Haziran itibariyle açıklanacak kararların gelinlik sektörünü etkileyeceğini belirterek "30 yıldır gelinlik sektöründeyim, Malatya'nın ilk gelinlikçilerindenim. Bu salgından dolayı tüm dünyaya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1 Haziran itibariyle inşallah güzel, müjdeli haberlerle eski günleri kavuşmayı temenni ediyoruz. Şu an rezervasyonlar olarak insanlarda panik var, 1 Haziran'da devlet büyüklerimizin vereceği güzel haberlerle bir yön çizecek" şeklinde konuştu.
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