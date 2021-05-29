Son dakika | İzmir'de deprem bölgesiyle ilgili flaş gelişme! Bakan Kurum'dan önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'de deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları) Yatırım değerine baktığınızda 543 milyon lira 7 bölgedeki dönüşüm süreci, (rezerv alandaki) 3 bin 500 konutu ve millet bahçemizi de eklediğimizde 2 milyar 200 milyon lira yatırım değeri olan bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz." dedi.





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