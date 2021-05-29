Son dakika: Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon! 'Kripto para çetesi' çökertildi
Son dakika haberine göre Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya siteleri üzerinden kendilerini kripto para borsasında 'güvenilir aracı kurum' olarak gösterip, 105 kişiyi 400 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 10 kişilik çete çökertildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini kripto para borsasında 'güvenilir aracı kurum' olarak gösteren kişilerin, 'kaldıraçlı işlemler', 'borsada kar bırakan hisse senetlerinin alım satımı', 'ani yükseliş gösterecek kripto paraların tespiti' gibi yatırım yöntemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Bu kişilerin ayrıca sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları, sahte hesaplardan yapılan yorum ve internet reklamları ile inandırıcılıklarını artırdıkları, mağdur edilen kişilerden 'devlete vergi' adı altında tekrar para aldıkları saptandı. Suç örgütü üyelerinin, bu yöntemle 2 yıllık dönemde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve kimlikleri tespit edilen 105 mağdurun 400 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.
12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, polisin 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu 25 Mayıs'ta Diyarbakır merkezli İstanbul, Adana ve Elazığ'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda suç örgütüne üye 10 şüpheli, gözaltına alınırken, adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mermi, fişek, cep telefonu, bilgisayar, tablet ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...
- Bugün yasak var mı? 29 Mayıs Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Hafta sonu yasakları...
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlıyor? Online, yüz yüze...
- Pele öldü mü, yaşıyor mu? Pele kimdir, kaç yaşında? İşte sağlık durumu...