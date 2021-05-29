Son dakika: Diyarbakır merkezli 4 ilde operasyon! 'Kripto para çetesi' çökertildi

Bu kişilerin ayrıca sahte görseller ve banka dekontları ile yüksek kar vaatlerinde bulundukları, sahte hesaplardan yapılan yorum ve internet reklamları ile inandırıcılıklarını artırdıkları, mağdur edilen kişilerden 'devlete vergi' adı altında tekrar para aldıkları saptandı. Suç örgütü üyelerinin, bu yöntemle 2 yıllık dönemde yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve kimlikleri tespit edilen 105 mağdurun 400 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.