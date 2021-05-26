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Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Tarih vererek açıkladılar

'un ardından 'da artan hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada birçok il için ömeli uyarılarda bulunuldu. Kavurucu sıcakların geleceği belirtilirken hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Tarih vererek açıkladılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının artacağı belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde , ve 'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra , , , ve çevreleri ile 'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 MAYIS 2021 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, 'nın doğusu, , , , 'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şınak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu

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