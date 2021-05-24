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Selçuk Bayraktar paylaştı: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti

Son dakika haberi... ile yapılan SİHA anlaşması sonrası Teknik Müdürü , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine 'Zor olan neydi?' sorusunun sıkça sorulduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Selçuk Bayraktar paylaştı: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti

Teknik Müdürü , 'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin 'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"ZOR OLAN İÇİMİZDEKİLERE KABULLENDİRMEKTİ"

Baykar Teknik Müdürü, kendisine sıkça "Zor olan neydi?" sorusunun yönetildiğini vurgulayarak, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.

"HEP NOKSAN BULMA GAYRETİNE MARUZ KALDIK"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı." ifadelerini kullandı.

"ZOR OLAN İFTİRALARLA BOĞUŞMAKTI"

Zor olanın hor görmeler ve iftiralarla boğuşmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı. Çok şükür bu engeller aşıldı." dedi.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BİTECEK"

Birileri istemese de 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimlerin çıkacağını vurgulayan Bayraktar, "Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla, ülkesini seven insanlık için çalışan gençlerin ellerinde birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek." ifadelerine yer verdi.

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