Selçuk Bayraktar paylaştı: Zor olan potansiyelimizi içimizdekilere kabullendirmekti
Son dakika haberi... Polonya ile yapılan SİHA anlaşması sonrası BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisine 'Zor olan neydi?' sorusunun sıkça sorulduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
"ZOR OLAN İÇİMİZDEKİLERE KABULLENDİRMEKTİ"
Baykar Teknik Müdürü, kendisine sıkça "Zor olan neydi?" sorusunun yönetildiğini vurgulayarak, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.
"HEP NOKSAN BULMA GAYRETİNE MARUZ KALDIK"
Bayraktar paylaşımının devamında, "Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı." ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK BİTECEK"
Birileri istemese de 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimlerin çıkacağını vurgulayan Bayraktar, "Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla, ülkesini seven insanlık için çalışan gençlerin ellerinde birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek." ifadelerine yer verdi.
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