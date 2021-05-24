PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/TCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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