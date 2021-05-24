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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Demokrasi şehitlerine vefa!

Son dakika haberine göre; Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde ’na dönüştürülen eski ismiyle ’da gerçekleştirecek.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Demokrasi şehitlerine vefa!

Başkan , Türk tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 61. yılında 'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.

Toplantıya, 'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor. Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle , sonrasındaki sözde yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan , Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı 'ın idamıyla sonuçlanmıştı.

TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM YAPILMIŞTI

Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.

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