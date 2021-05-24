Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Demokrasi şehitlerine vefa!
Son dakika haberine göre; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülen eski ismiyle Yassıada’da gerçekleştirecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak. Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.
Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor. Toplantının gerçekleştirileceği önceki ismiyle Yassıada, 1960 darbesi sonrasındaki sözde yargılamalara ev sahipliği yapmıştı. Yargılama süreci Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlanmıştı.
TARİHİ BİR DÖNÜŞÜM YAPILMIŞTI
Geçen sene darbenin 60. yılında, kongre merkezi, müzeler, otel, spor salonu gibi yapıları, sosyal donatı alanları ve geçmişte yaşananlara vurgu yapan anıt ve heykelleriyle yeniden düzenlenen Yassıada, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak hizmete açılmıştı.
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