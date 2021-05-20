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Son dakika: HSK seçiminde uzlaşı sağlandı! Cumhur İttifakı'ndan kaç isim olacak?

Son dakika haberleri... seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü 'ndan, 3'ü 'ndan seçilecek. canlı yayınında önemli gelişmenin detaylarını aktaran Tülay Ağaoğlu, "Önümüzdeki günlerce Meclis Genel Kurulu bir çalışma yapacak ve isimler belirlenmiş olacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Son dakika: HSK seçiminde uzlaşı sağlandı! Cumhur İttifakı'ndan kaç isim olacak?

seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4'ü 'ndan, 3'ü 'ndan seçilecek.

"CUMHUR İTTİFAKI 5 İSİM İSTEMİŞTİ..."

muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları canlı yayında aktardı...

Kurulun görevi 7 Haziran'da dolacaktı, seçim süreci de 7 Nisan'da başlamıştı. 4 üyeyi Cumhur İttifakı, 3 üyeyi de Millet İttifakı'nın belirlemesi üzerine bir uzlaşma sağlandı. A Haber canlı yayınına bağlanan Tülay Ağaoğlu gelişmeleri değerlendirdi.

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süren görüşmeler oldu. Cumhur İttifakı 5 üyeyi belirlemek istiyordu ancak yapılan müzakereler sonrasında böyle bir uzlaşma yapıldı. Seçim olacak Meclis Genel Kurulu'nda. Seçim için 360 gerekiyor. Önümüzdeki günlerce Meclis Genel Kurulu bir çalışma yapacak ve isimler belirlenmiş olacak." ifadelerine yer verdi.

MECLİS'TEKİ SEÇİM SÜRECİ

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ UZLAŞIYI GÖRÜŞTÜ

Başvuran 118 aday arasından komisyonda belirlenen isimler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. SABAH, HSK seçimlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşmede de konuşulduğunu, HSK seçimleriyle ilgili olarak uzlaşı sağlanması üzerinde durulduğunu daha önce de duyurmuştu.

4 İSMİ BAŞKAN ERDOĞAN ATAYACAK

TBMM'de seçilecek 7 isim sonrasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 4 isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak. Erdoğan tarafından seçilecek 4 üye ilk derecedeki Hakimler ve Savcılar arasından olacak. 4 üyeden 1'i idari yargı kökenli, 3'ü ise adli yargıdan belirlenecek.

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