Son dakika: HSK seçiminde uzlaşı sağlandı! Cumhur İttifakı'ndan kaç isim olacak?

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süren görüşmeler oldu. Cumhur İttifakı 5 üyeyi belirlemek istiyordu ancak yapılan müzakereler sonrasında böyle bir uzlaşma yapıldı. Seçim olacak Meclis Genel Kurulu'nda. Seçim için 360 gerekiyor. Önümüzdeki günlerce Meclis Genel Kurulu bir çalışma yapacak ve isimler belirlenmiş olacak." ifadelerine yer verdi.