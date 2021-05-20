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1,5 ton esrar ele geçirilmişti | Onur Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! 6 zanlı...

haberi... açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı 'de tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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1,5 ton esrar ele geçirilmişti | Onur Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! 6 zanlı...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"ONUR OPERASYONU" VE DETAYLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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