Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. Vaka sayısının seyrine göre 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme süreci belli olacak. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

HAFTA SONU YASAKLARI YASAKLARI KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin detayların belirlenmesi bekleniyor. Vaka sayısında belirli sayının altına düşülmesi ile birlikte 1 Haziran'dan sona kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.