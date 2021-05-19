Son dakika: Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak edilirken, kademeli normalleşme süreci ile hangi yasakların kalkacağı araştırılıyor. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
Son dakika... Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme sürecine geçildi. Vaka sayısının seyrine göre 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme süreci belli olacak. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının biteceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Normalleşme ile sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
HAFTA SONU YASAKLARI YASAKLARI KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin detayların belirlenmesi bekleniyor. Vaka sayısında belirli sayının altına düşülmesi ile birlikte 1 Haziran'dan sona kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
"YERLİ AŞI TAHMİN EDİLDİĞİNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR İŞLEV GÖRECEK"
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Türkiye'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına ilişkin, yılda bir veya iki kez aşılamanın toplum için gerekeceğini, mutasyonlar da dikkate alındığında, yerli aşının çok daha önemli bir işlev göreceğini söyledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metintaş, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'den itibaren büyük fedakarlıklarla süreci yürüttüğünü belirtti.
Metintaş, sağlık camiasının görev şehitleri de vererek hayatları pahasına mücadele ettiğini vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarının gerçekten son 50 yılın en önemli mücadelelerinden birini verdiğini açıkça söyleyebiliriz. Bu mücadele takdirin üstündedir." dedi.
17 günlük "tam kapanma" sürecinin ardından vaka sayılarının azalacağını ancak bu durumun kalıcılığından emin olamadığını dile getiren Metintaş aşılamanın sürdüğünü hatırlattı.
TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYMAK GEREKİR"
Metintaş şöyle devam etti:
"Toplumun en az yüzde 50'sinin doğal ya da aşılanma ile immünize olduğunu kriter alırsak bu oran gerçekleşene kadar tedbirlere titizlikle uymak gerekir. Aşılanma mutlaka hızlandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Tedbirler tedricen gevşetilmelidir. Yani daha kalabalık yaşam ve çalışma ortamlarının normalleşmesi daha ileriye bırakılmalıdır."
Maske ve mesafe kuralının mutlaka devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Metintaş toplu etkinliklerden kesinlikle kaçınılması gerektiğini bildirdi.
Hasta veya temaslı kişilerin bunu saklamaması, hemen bildirmesi gerektiğini vurgulayan Metintaş, "Vaka sayısı azaldığında filyasyon çalışmaları daha önemli hale geliyor çünkü daha etkili oluyor. Bu nedenle tam kapanma sonrası filyasyon çalışmaları daha bir güçlü hale getirilmelidir." diye konuştu.
Koronavirüse karşı iki doz aşının yeterli gelmeyeceğini öngördüklerini belirten Metintaş, "Muhtemelen birkaç yıl boyunca grip aşısı gibi ama ondan çok daha yaygın olarak koronavirüs aşılaması devam ettirilecektir. Yani 2021 yılı sonbaharı ile yılda bir veya iki kez koronavirüs aşılaması toplum için gerekecektir. Bu durumda mutasyonlar da dikkate alındığında yerli aşı tahmin edildiğinden çok daha önemli bir işlev görecektir. Umarım 2021 sonbaharına yerli aşı yetişir." değerlendirmesinde bulundu.
Metintaş, yerli aşı ve ilaç geliştirme çalıştırmalarına da değinerek, "Önümüzdeki sonbahara kadar Türkiye için en az iki çeşit aşının mümkün olacağını düşünüyorum ve umut ediyorum." ifadesini kullandı.
"Virüsün mutasyona uğramasıyla dünya genelinde pek çok varyant çıktı. Türkiye'ye özgü varyant teorik bakımdan mümkün, pratikte düşük bir ihtimal." diyen Metintaş, çünkü varyant gelişimi için hızlı bulaş, ilaçların düzensiz kullanımı, yarım aşılama, eşlik eden diğer viral enfeksiyonların risk faktörleri olduğunu, bu risk faktörlerinin Türkiye için çok etkili olmadığını düşündüğünü aktardı.
Prof. Dr. Metintaş, "Şimdiye kadar dünyada bitmemiş pandemi olmamıştır. Bu pandemi de bitecektir, yeter ki biz hep birlikte mücadele etme inancımızı kaybetmeyelim." dedi.
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