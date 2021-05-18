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Son dakika: Teröre ağır bir darbe daha! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

Son dakika haberi... İç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,, 'Kırmızı' kategoride aranan '' kod adlı PKK'lı terörist 'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Teröre ağır bir darbe daha! Kırmızı kategorideki terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirildi.

PKK'nın Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'nin öldürülmesinin ardından kırmızı kategoride aranan bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde 10 milyon liraya kadar ödülle 'Kırmızı' kategoride aranan 'Agit Bismil' kod adlı PKK'lı terörist Aydın Şimşek'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

DİYARBAKIR SORUMLUSU
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon TL'ye kadar ödülle Kırmızı Kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

2018'DEN BU YANA KANLI EYLEMLERİN TALİMATINI VERDİ
Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşımızın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu bilinmektedir.

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