16 Mayıs 2021, Pazar
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim var mı? Uzaktan eğitim mi olacak?

Son dakika haberine göre; 17 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşmeye geçecek olan Türkiye'de yeni koronavirüs genelgesi yayımlandı. da yayımlanan genelge sonrası velilerin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim var mı? Uzaktan eğitim mi olacak?

, 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır"

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