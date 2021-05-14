Son 1,5 senede terör örgütü FETÖ mensubu 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu

Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması tüm hızıyla devam ediyor. Örgütün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre eden en önemli soruşturmalardan bir tanesi olan ankesörlü telefon soruşturmaları, bu nedenle örgütün yurt dışındaki kara propaganda ekibi tarafından hedef tahtasına konuluyor.

Hedef olan isimlerin başında soruşturmayı İzmir'deki ankesör soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay geliyor. Öz yeğeni TSK'dan ihraç edilen Üsteğmen A.C.'nin ankesörlü telefon soruşturmalarına takılmasını ve itirafçı olmasını sindiremeyen firari eski Bugün Gazetesi'nin Ankara Temsilcilisi Adem Yavuz Arslan, soruşturmayı yürüten savcı Tuncay'ı bizzat hedef alarak ankesörlü telefon soruşturmalarıyla ordunun lağvedildiği iddiasında bulundu.