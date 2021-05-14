14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mehmetçik zamanında yetişti Doğu Akdeniz'de facia önlendi

Mehmetçik zamanında yetişti Doğu Akdeniz'de facia önlendi

Mehmetçik, açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki mültecilerin imdadına yetişti. Türk askerinin zamanında müdahalesi ile 97 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
Mehmetçik zamanında yetişti Doğu Akdeniz'de facia önlendi

, 'de bir facianın önlendiğini duyurdu. Mehmetçik, şişme bottaki 97 düzensiz göçmeni batmak üzereyken kurtardı.

FACİAYI ÖNLEDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

açıklarında görev yapan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından 13 Mayıs 2021 tarihinde açıkları 28 mil mesafede, içerisinde göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi. Lastik botun ön tarafının sönük olduğu fark edilince kurtarma operasyonu için derhâl Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durum bildirildi.

Bu sırada botun batma ihtimaline karşılık 'dan havalanan helikopterimiz ile TCG GAZİANTEP fırkateynimiz düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Sancak tarafı sönük olan lastik bot içerisindeki 97 düzensiz göçmenin bölgeye intikal eden Libya Sahil Güvenlik botunca kurtarılmasından sonra göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Göçmenlerin kurtarılmasının ardından lastik botun batması büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu.

123 GÖÇMENİN KURTARILMASINI SAĞLADI

Önceki günlerde benzer bir olayda 123 göçmenin daha kurtarılmasına destek sağlayan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, bölgede muhtemel can kayıplarının önlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA