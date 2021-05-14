Mehmetçik zamanında yetişti Doğu Akdeniz'de facia önlendi
Mehmetçik, Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki mültecilerin imdadına yetişti. Türk askerinin zamanında müdahalesi ile 97 göçmenin kurtarıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bir facianın önlendiğini duyurdu. Mehmetçik, şişme bottaki 97 düzensiz göçmeni batmak üzereyken kurtardı.
FACİAYI ÖNLEDİLER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Libya açıklarında görev yapan TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından 13 Mayıs 2021 tarihinde Khoms Limanı açıkları 28 mil mesafede, içerisinde göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi. Lastik botun ön tarafının sönük olduğu fark edilince kurtarma operasyonu için derhâl Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durum bildirildi.
Bu sırada botun batma ihtimaline karşılık TCG GÖKSU'dan havalanan helikopterimiz ile TCG GAZİANTEP fırkateynimiz düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Sancak tarafı sönük olan lastik bot içerisindeki 97 düzensiz göçmenin bölgeye intikal eden Libya Sahil Güvenlik botunca kurtarılmasından sonra göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Göçmenlerin kurtarılmasının ardından lastik botun batması büyük bir faciadan dönüldüğünü ortaya koydu.
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