14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da bayramın 2. gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor

İstanbul'da bayramın 2. gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla 'nın 2. günü sakin geçiyor. ve yakalarında, ve D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında, kentteki sokak, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da bayramın 2. gününde de tam kapanma sakinliği sürüyor

genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Bayramın 2. gününde de ve yakalarında, ve D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında, sokaklar, caddeler ve meydanlarda sakinlik hakim.

Sahiller ve parklarda bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirirken görevliler dışarıda fazla kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bazı vatandaşlar da marketlerden alışveriş yapıyor.

İşe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullananlar nedeniyle duraklarda az sayıda kişinin beklediği görülüyor. Bazı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 11.45'te yüzde 1 olarak kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA