İstanbul'da bayramın 2. gününde de "tam kapanma" sakinliği sürüyor
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın 2. günü sakin geçiyor. Anadolu ve Avrupa yakalarında, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında, kentteki sokak, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.
Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Bayramın 2. gününde de Anadolu ve Avrupa yakalarında, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu ile bağlantı yollarında, sokaklar, caddeler ve meydanlarda sakinlik hakim.
Sahiller ve parklarda bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirirken görevliler dışarıda fazla kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bazı vatandaşlar da marketlerden alışveriş yapıyor.
İşe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullananlar nedeniyle duraklarda az sayıda kişinin beklediği görülüyor. Bazı noktalarda denetim yapan polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 11.45'te yüzde 1 olarak kaydedildi.
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