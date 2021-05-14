Ağrı'da 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı'nda da eller tetikte 7/24 nöbette
Doğubayazıt ilçesindeki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı karakollarda görev yapan Mehmetçik, eller tetikte Türkiye- İran sınırında görevini sürdürüyor. Hudut Kartalları, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" dedi.
Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Taburu 13'üncü Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı 2597 rakımda konuşlu Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'nda elleri tetikte görevlerini sürdürüyor.
'Hudut kartalları' yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik, TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen 'şahin gözü' termal kameraların yanı sıra 'retina radar' olarak bilinen çevre gözetleme radarıyla gece- gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında hedef tespiti yapılabiliyor.
Radar tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, hudut kartalları tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalanıyor.
"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" diyen hudut kartalları, sarp arazilerle kaplı sınırda devriye görevi icra ederek güvenliği sağlıyor.
Sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen hudut kartalları, buralarda da sürekli devriye görevi yapıyor.
Modüler beton duvarla, teröristlerin sızma girişimi, yasa dışı düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri de önleniyor.
'VATAN BİZE EMANET'
Şehit Piyade Er Bayram Şenol Hudut Takım Karakolu'nda mevzide görev yapan asker, başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin Ramazan Bayram'ını kutladı.
Hudut hattındaki mevzide 'retina radar' ve 'Şahin gözü' ile gözetleme yapan asker telefonda babasıyla görüşerek, "Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz.
Komutanlarımız ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Hepsinin sizlere selamı var.
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