Ağrı'da 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı'nda da eller tetikte 7/24 nöbette

'Hudut kartalları' yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik, TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen 'şahin gözü' termal kameraların yanı sıra 'retina radar' olarak bilinen çevre gözetleme radarıyla gece- gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında hedef tespiti yapılabiliyor.