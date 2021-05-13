13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ayasofya Camii'nde bayram namazı!

Ayasofya Camii'nde bayram namazı!

Son dakika haberine göre; İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Ayasofya Camii'nde bayram namazı!

İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Bayramın ilk günü kılınan 'bayram namazı' öncesi Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak eda ediyor.

AYASOFYA'DA ALİ ERBAŞ NAMAZI KILDIRIYOR

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıp hutbe irat edecek. Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıracağı Ramazan Bayramı namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak ediyor.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da namaz öncesi Ramazan Bayramı Vaazı verdi.

AHaber CANLI YAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA