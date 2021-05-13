Ayasofya Camii'nde bayram namazı!
Son dakika haberine göre; İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak bayram namazını eda ediyor.
İslam alemi, Ramazan ayının ardından bayramı idrak ediyor. Bayramın ilk günü kılınan 'bayram namazı' öncesi Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak eda ediyor.
AYASOFYA'DA ALİ ERBAŞ NAMAZI KILDIRIYOR
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Ramazan Bayramı namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırıp hutbe irat edecek. Erbaş'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıracağı Ramazan Bayramı namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak ediyor.
İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da namaz öncesi Ramazan Bayramı Vaazı verdi.