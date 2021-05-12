Bölgesel normalleşme mi geliyor? Bilim Kurulu üyesinden flaş öneri

Buna bağlı olarak da bölgelerdeki ya da illerdeki vaka sayılarının hastalık hızlarına göre de normalleşme adımları atılabilir. Bu normalleşme geçen sene 1 Haziran'da olduğu gibi ya da mart ayının başında olduğu gibi her yerin açılacağı anlamına gelmez. Özellikle bu bahar günlerinde yaza doğru yaklaştığımız günlerde açık alanların kullanımına biraz daha fazla izin verilebilir. Ama izin verilirken de, muhakkak mesafe kurallarının iyi uygulanması lazım.