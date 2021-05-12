Arefe nedir, ne demek? Arefe mi yoksa arife mi? TDK ile doğru kullanım nedir?
Bugün 2021 yılı Ramazan Bayramı’nın arefe günü idrak edilirken gündemde sıklıkla Arefe nedir, ne demek? Sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca Müslüman alemi bu özel güne kavuşmanın iç huzurunu ve mutluluğunu yaşarken bir yandan da sosyal medyada, mesajlarda ya da basılı, dijital yayınlarda doğru kullanmak adına Arefe mi yoksa arife mi şeklinde yazıldığını merak ediyor. Peki arefe kelimesinin TDK ile doğru kullanım nedir?
Arefe nedir, ne demek? Arefe mi yoksa arife mi? TDK ile doğru kullanım nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı özellikle Müslüman alemi tarafından oldukça merak ediliyor. Peki söylerken ya da yazarken doğru kullanmak isteyenler arefe mi yoksa arife olarak mı kullanacak? İşte TDK'ya göre doğru yazılışı, anlamı…
AREFE NE DEMEK?
Arefe, bayramdan bir önceki gün anlamına gelir. Arife sözcüğü sadece dini bayramlar için değil özel günler için de kullanılır.
Örnek:
''Buluştuğumuz günün arifesi.''
TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Arife mi Yoksa Arefe midir?
Bazı bölgelerde kelimelerin farklı şekilde telaffuz edilmesi, o kelimelerin yanlış yazılmasına neden olmaktadır. Arife de bu kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.
Örnek Cümleler:
1- Biz dayım ile en son arife günü telefonda konuşmuştuk.
2- Kısmetse arife günü teyzemlere gideceğiz.
DİYANET'E GÖRE AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ
Arefe (Arife), Kurban bayramı'nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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