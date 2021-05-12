Arefe nedir, ne demek? Arefe mi yoksa arife mi? TDK ile doğru kullanım nedir?

TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Arife mi Yoksa Arefe midir?

Bazı bölgelerde kelimelerin farklı şekilde telaffuz edilmesi, o kelimelerin yanlış yazılmasına neden olmaktadır. Arife de bu kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.

Örnek Cümleler:

1- Biz dayım ile en son arife günü telefonda konuşmuştuk.

2- Kısmetse arife günü teyzemlere gideceğiz.