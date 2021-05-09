Çamlık Şehitler Camisi Kadir Gecesi'nde hizmete alındı

Yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı tüm ibadetlerin en iyi şekilde yapılabileceği standartlarda hem modern hem de Balıkesir halkının geçmişten bu güne getirdiği özellikleri yaşayabileceği güzel bir cami ve bedesten alanı olarak yapıldığını belirten Başkan Yücel Yılmaz, "Mimari yapısı zaten gökyüzünden bakıldığı zaman apayrı bir özellik veriyor. Altında dizayn edilmiş dükkanlar, Balıkesir'in 20 ilçesinden ürünlerin sergilenebileceği bir kullanım alanında; çocuk parkları, restoranlar, alışveriş yapılabilecek yerler ve tam ortasında camimiz insanlarımıza hizmet edecek. Camimizin açılışını çok kısa süre içerisinde tüm kamuoyunda paylaşacağız. Kısıtlamalar ortadan kalktıktan sonra camimiz ve Çamlık kullanım alanını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

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