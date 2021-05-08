Mahkemeden FOX TV'ye skandal destek! Eşcinsel yayınlara "sorun yok" dedi

EŞCİNSELLİĞİ BÖYLE ANLATTILAR

Foxlife'ın yayınladığı dizide "Senin de bunu istemene ihtiyacım var." "Hey! Sen ne istiyorsan ben de istiyorum. Seni hep destekleyeceğimi biliyorsun tatlım. Her zaman. Kahraman gibisin." şeklindeki ifadelerle eşcinsel bir çiftin öpüşmesine yer verildi.