Mahkemeden FOX TV'ye skandal destek! Eşcinsel yayınlara "sorun yok" dedi
Ankara 1. İdare Mahkemesi, Foxlife isimli kanalın yayınladığı dizideki eşcinsel görüntülerle ilgili skandal bir karara imza attı. Mahkeme, eşcinsel çiftin öpüşmesine ilişkin görüntülere sorun yok dedi ve dizinin yayınlandığı Foxlife'ın cezasını bozdu.
AYKIRI DEĞİL DEYİP İPTAL ETTİLER
Foxlife'ın yayınladığı diziye ilişkin "Toplum milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." seklindeki yayın ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle" dava açıldı. 5 gün süreyle durdurulmasına ve 21.114,00-TL idari para cezasıyla cezalandırılması istendi. Ankara 1. İdare Mahkemesi ise skandal bir karar ile, 'hiçbir ihlal unsurunun bulunmadığı, dizide müstehcenlik veya genel ahlaka aykırı hiçbir unsurun yer almadığı' gerekçesiyle iptal etti.
YAYIN İZLEME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ARKASINA SIĞINDILAR
Anayasa'nın 41. maddesi ile ailenin sosyal ve ekonomik yönlerden olduğu kadar hukuki bakımdan da korunması amaçlanıyor. Fakat eşcinselliği anlatan bu dizi mahkemeye göre 'yayın izleme özgürlüğünü güvence altına alma' bahanesiyle serbest bırakıldı.
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