Türkiye'nin gündemine oturan skandal parti sonrası flaş gelişme: Kapatıldı
Antalya'da Paskalya dolayısıyla sosyal mesafe ve maske kuralları yok sayılarak düzenlenen parti sonrası otel kapatıldı. Vali Ersin Yazıcı, otelin Güvenli Turizm Sertifikası'nın iptal edildiğini belirterek, "Dolayısıyla otelin faaliyetlerine son verildi" ifadelerini kullandı.
Vali Ersin Yazıcı, Antalya Valiliği'nde yaptığı açıklamada, bir kent sakini olarak herkes gibi kendisinin de bu görüntülere üzüldüğünü söyledi.
Vali Yazıcı, "Görüntüler dün saat 17.00'de bize ulaştı. İlgili makamlarla birlikte otel geniş çaplı denetime alındı. Otel yetkilileri görüntüleri ve partiyi kabul etti. İncelemeler sonucunda otelin bu pandemi döneminde hizmet verebilmesinin tek şartı olan Güvenli Turizm Sertifikası'nı iptal ettik. Böylece otelin çalışması da durdurulmuş oldu" dedi.
Vali Yazıcı, kentteki bazı otellerde ufak tefek aksamaların olduğunu da belirterek, "Şu sürece kadar titizlikle koronavirüsle mücadele ederek geldik. Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin" diye uyardı.
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya Valiliği ve Manavgat Kaymakamlığı'nca ekipler dün otelde geniş çaplı inceleme yapmıştı.
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