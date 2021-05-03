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Türkiye'nin gündemine oturan skandal parti sonrası flaş gelişme: Kapatıldı

Antalya'da Paskalya dolayısıyla sosyal mesafe ve maske kuralları yok sayılarak düzenlenen parti sonrası otel kapatıldı. Vali , otelin Güvenli Turizm Sertifikası'nın iptal edildiğini belirterek, "Dolayısıyla otelin faaliyetlerine son verildi" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Türkiye'nin gündemine oturan skandal parti sonrası flaş gelişme: Kapatıldı

Vali , 'nde yaptığı açıklamada, bir kent sakini olarak herkes gibi kendisinin de bu görüntülere üzüldüğünü söyledi.

Vali Yazıcı, "Görüntüler dün saat 17.00'de bize ulaştı. İlgili makamlarla birlikte otel geniş çaplı denetime alındı. Otel yetkilileri görüntüleri ve partiyi kabul etti. İncelemeler sonucunda otelin bu pandemi döneminde hizmet verebilmesinin tek şartı olan Güvenli Turizm Sertifikası'nı iptal ettik. Böylece otelin çalışması da durdurulmuş oldu" dedi.

Vali Yazıcı, kentteki bazı otellerde ufak tefek aksamaların olduğunu da belirterek, "Şu sürece kadar titizlikle koronavirüsle mücadele ederek geldik. Turizm tesislerinin yetkilileri lütfen olabildiğinden fazla gayret göstererek bu türden görüntülerin sahnelenmesinin önüne geçsin" diye uyardı.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından , , , , , , Antalya Valiliği ve 'nca ekipler dün otelde geniş çaplı inceleme yapmıştı.

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