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Tekirdağ'da uzman çavuşu darbeden 12 kişi yakalandı

'da görev yapan uzman çavuş C.A. önü kesilerek darbedildi. Çalışma başlatan emniyet ekipleri uzman çavuşu darbeden 12 kişiyi gözaltına aladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Tekirdağ'da uzman çavuşu darbeden 12 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A, Müsellim Mahallesi yolunda bir grup tarafından darp edildi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden C.A, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri personeli darp ettiği ileri sürülen 12 kişiyi gözaltına alındı.

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