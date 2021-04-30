Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz bayram namazı kılınacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılabiliyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağının sorulması üzerine, şu cevabı verdi:
"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz.
Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.
Yurt dışında 100'den fazla ülkede de Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yurt içinde 81 ilimiz 922 ilçemizde, Diyanet Vakfının hayır hasenat hizmetleri, ramazan paketleri, zekat dağıtımı sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu ay hesaplara yatıyor! Emekliye 1.100 TL! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Hane başına 1100 TL ödeme yapılacak! İhtiyaç sahibi hanelere pandemi desteği başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar...
- 3 yıl geri ödemesiz kredi! Esnafa destek paketi başvuru nasıl yapılır? 2021 gelir kaybı ve kira desteği...
- Bugün marketler kaça kadar açık? 30 Nisan Cuma tam kapanma marketler saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Tam kapanma destek ödemeleri açıklandı! Yeni destek programı içeriği neler? Kimler faydalanacak?
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı
- Tam kapanmada nereler açık, yasaktan kimler muaf? Sokağa çıkma yasağında hangi iş yerleri açık olacak?
- Diyanet son dakika: 30 Nisan Cuma namazı var mı? Tam kapanmada camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...