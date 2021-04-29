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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Bakan Kurum açıkladı: Egzoz gazı emisyon ölçümleri ertelendi

Son dakika haberi... Bakanı , egzoz gazı emisyon ölçümünün kısıtlama tedbirleri nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Bakan Kurum, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Bakan Kurum açıkladı: Egzoz gazı emisyon ölçümleri ertelendi

Bakanı , tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin Bakan Kurum imzalı genelgeyi valiliklere gönderdi.

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