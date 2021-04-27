Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber'de açıkladı! Terör operasyonlarında asıl hedef Kandil ve Sincar

"YAPILAR IRAK VE SURİYE'DE DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin komşularıyla da temas halinde olduğunu belirten Başbuğ, "Çok zorlu bir sürece başladık. Ülke içinde terörün bittiğini herkes gururlar söylüyor. Şu da bilinmeli ki bu terörün komple bittiği ya da terörle mücadelenin son bulduğu anlamı çıkmamalı. Irak ve Suriye coğrafyasında ana hedefin Türkiye olduğu yapılanmalar var. Bu yapılanmalara karşı sessiz kalamayız. Hem diplomatik hem de askeri olarak Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor." dedi.