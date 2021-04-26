Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ahaber canlı izle...

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.