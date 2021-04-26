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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ahaber canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'de toplandı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ahaber canlı izle...

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Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ahaber canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izle... 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak ediliyor. canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 26 Nisan Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı 15.30'da başladı.

KABİNE'DE ELE ALINACAK KONULAR

genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.

AHaber CANLI YAYIN

YENİ TEBİRLER AÇIKLANACAK

Sağlık Bakanı 'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı 'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

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