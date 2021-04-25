25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ermenistan'ın savaş suçları TBMM'de konuşulacak

Ermenistan'ın savaş suçları TBMM'de konuşulacak

İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca hazırlandı. Meclis'te Ermenistan'ın savaş suçları ele alınacak.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.04.2021
ABONE OL
Ermenistan'ın savaş suçları TBMM'de konuşulacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunca hazırlanan "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli" ve "Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi", yarın Meclis'te gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, kendisinin de katılımıyla düzenlenecek programlar, Tören Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun hazırladığı "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli" ve "Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi", 1915 olayları ile ilgili Türkiye aleyhine yapılan haksız itham ve iddialara karşı, İkinci Karabağ Savaşı'nda yaşanan savaş suçlarının, insanlık ve hak ihlallerinin siyasi, hukuki, akademik ve bilimsel bakış açısıyla dünyaya duyurulması yolunda önemli ve yerinde bir cevap niteliği de taşıyacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA