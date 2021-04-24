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Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son dakika gelişmesini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. Görüşmenin ABD Başkan Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesinin ardındna gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,

Erdoğan ve Aliyev görüşmede, son gelişmeler ışığında Türkiye ve Azerbaycan olarak hangi ortak adımların atılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.

Görüşmenin ABD Başkan Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesinin ardındna gerçekleşmesi dikkat çekti.

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