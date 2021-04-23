Son dakika: MSB duyurdu: Taciz atışı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tK3YtKpr9z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021