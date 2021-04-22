Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
GÜNDEM AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Brezilyalı mevkidaşı telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.