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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Brezilyalı mevkidaşı telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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