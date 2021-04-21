CHP'nin 61 yıldır değişmeyen ekonomi yalanı A Haber'de masaya yatırıldı

İşte o yalanlar:

YALAN 1- ADNAN MENDERES VE CELAL BAYAR BERABERİNDE 12 UÇAK DOLUSU ALTIN MÜCEVHERAT VE PARAYI KAÇIRMAKTA İKEN YAKALANDI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye darbe vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, "DP'nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü" gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs sabaha karşı yönetime el koydu.

Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar; beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandığı iddia edildi.

'Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği' başlıklı bildiride şöyle denildi:

"Bütün hükümet erkânı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarken yakalanmışlardır.

Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Cumhurbaşkanı Celal Bayar askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir.

Eskişehir'de matbaası olan herkes bu havadisi basıp yayınlamalıdır.

Dikkat!.. Dikkat!.. Dikkat!...

Vatanseverliğinize hitap ediyoruz.

Demokrat Parti ilçe ve bucak başkanlarının kaçmalarına mahal vermeden tevkif edilmelerini ve askeri kuvvetler gelinceye kadar salınmamalarını rica ederim."