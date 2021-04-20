Yerli su altı robotu Kaşif 2 Kanuni sondaj gemisi için yola çıktı





"YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ"

'Kaşif 1'i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi:

"Kaşif 2'yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor."