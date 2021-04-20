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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den güzel haber: "Mayıs ayında testlere başlayacağız"

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021
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Son dakika | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den güzel haber: Mayıs ayında testlere başlayacağız

Son dakika haberi...Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi.

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