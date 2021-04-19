Kumar baskınında kolunu ve ayağını kıran Hüseyin Yıldırım'a Gelecek Parti'de önemli görev

HÜSEYİN YILDIRIM BU DEFA AYAĞINI KIRDI

Gelecek Partisi'nin Çanakkale Eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım 3 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen kumar operasyonunda yine yakalandı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl kumar operasyonu yapılan saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı. Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi. Baskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Hüseyin Yıldırım'ın ayağı kırıldı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.

Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.

9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.