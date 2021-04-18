18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Afrin'de eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi

Afrin'de eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; eylemlerde kullanılmak üzere 'e gönderilen patlayıcılar, polis operasyonuyla yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2021 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
ABONE OL
Afrin'de eylemde kullanılacak patlayıcı maddeleri ele geçirildi

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG terör örgütünün, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere, örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar, 17.04.2021 tarihinde Emniyet İstihbarat Başkanlığı ile TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi" denildi.

Eylemci olduğu tespit edilen 1 uyruklu şahsın da yakalandığı belirtilen açıklamada, "Bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 adet fünye, araç kumandası, 4 adet el bombası ve motosiklet aküsü ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Yakalanan şahsın ifade işlemlerinin devam edildiği belirtilirken, olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA