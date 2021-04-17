Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açık açık uyardı: Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam

Hem muafiyet belgesi elinde olanların maalesef suistimali söz konusu. Hem de eski alışkanlıklarına devam etmek isteyenlerin suistimalleri söz konusu. Adalet bozucu durum söz konusuysa sorumlusu biziz.

Aportta bekliyor. Bir eksik görsem de, bir şeyi düzeltmek değil veya uygun şekilde uyarmak değil bu meseleyi toplumsal bir acıtasyon hale getirebilmek için elinden gelen gayreti ortaya koymaya çalışan kötücül ruhlar ortaya dolaşıyor.

Bir video kaydıyla tüm denetim çabamız boşa gidebiliyor. Özellikle bu denetimi yapan ekipleri karalamak için başka mecralara çekilebiliyor.

Dolayısıyla kendimiz de mutlaka sahada olalım. Personelimizin de dikkatli davranmasını temin edelim.

Öncelikli amaç ceza yazmak değil. Kurallara uyulmasını tembih etmektir. Birincisi uyarmak, rehberlik etmek sonra aşırı ısrar, kasıt ve suistimal varsa idari ve adli tedbirlere başvurmaktır. İlkemiz çok net.

Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek.