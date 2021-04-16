Türkiye'ye çamur yağışı uyarısı! Sahra Çölü'nden gelecek milyonları etkileyecek
Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağmur uyarılarının ardından milyonları korkutan çamur açıklaması geldi. Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye taşınacak kumların sağanak yağmur nedeniyle çamur halinde yere düşeceği belirtildi.
Cumartesi ve pazar günü için açıklamalarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağmur konusunda uyarıda bulundu. Aynı zamanda Sahra Çölü'nde meydana gelecek ve Türkiye'yi de etkileyecek toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı beklendiği ifade edildi.
Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
SAHRA ÇÖLÜ'NDEN GELECEK
Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu Sahra Çölü'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi. Maske uyarısı yapan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti. Yaşar ayrıca, 'Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor.' ifadelerini kullandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti.
Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında.
Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.
Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.
Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Detaylar duyuruldu! Bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum
- Flaş açıklama: İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, semt dükkanları kapanış saati...
- Galata Wind halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Galata Wind Enerji borsada ne zaman işlem görecek?
- Son dakika: Bitcoin yasaklandı mı? Papara ile kripto para borsasına para aktarımı yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı
- BİM cuma indirimleri neler? 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İş haftanın kampanyaları
- Cuma hutbesi 16 Nisan 2021! Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte Cuma hutbesi tam metni...
- e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
- Hayranları şokta! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
- Veda derken yeni isim geliyor! Çukur hayranları umut doldu! Ayrılıkları unutturacak...
- Emekliler müjde geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar zamlandı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?