e-Devlet askerlik yerleri sorgulama: 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları...
Askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Msyıs celbi askerlik yerleri için araştırmalar sürüyor. MSB'nin yayımladığı duyurunun ardından gözler seçim ve sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, heyecan içinde askerlik yerlerini araştırıyor. e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
Mayıs celbi askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 16 Nisan'da açıklanacağı bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, askere gidecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Peki, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Seçim ve sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2021 Mayıs celbi selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden bugün açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... (E-DEVLET)
MAYIS 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
1. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Mayıs 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
3. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;
a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanlarveya temaslı listesindeyer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,
ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,
d. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanla rsevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,
e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,
g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.
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