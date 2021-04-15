Emniyet'ten "maske cezası" uyarısı! Telefona gelen bu mesaja dikkat

Telefonlarınıza gelen "maske cezası kesildi" mesajlarına dikkat. Dolandırıcılar, vatandaşı kandırmak için şimdi de bu yolu deniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihbarını aldığı bu mesajlar üzerine harekete geçti. Gelen "maske cezası" mesajlarına karşı vatandaşı uyardı.

Bu kapsamda, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda, dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır" sözleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği bilgisi verildi.

Bu tür mesajların gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması noktasında uyarı yapıldı.

Öte yandan paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim" sözü de yer aldı.

BİR UYARI DA MEB'DEN

Dolandırıcılara karşı bir uyarı mesajı da Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Bakanlık, "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklinde gelen mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Vatandaşların mesajların sonundaki linklere de tıklamaması gerektiğine vurgu yaptı. "Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız" ifadelerini kullandı.