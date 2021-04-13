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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan'dan kritik toplantı!

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı 'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Son dakika | Türkiye ve Yunanistan'dan kritik toplantı!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, güncel bölgesel meselelerin de ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi

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