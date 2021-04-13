Kanal İstanbul ticaretin merkezi olacak! Rus firmadan dikkat çeken açıklama

Kanal İstanbul'un çeşitli fırsatlar yaratacağına işaret eden Şişkaryev, "Özellikle de Novorossiysk limanı için ilave fırsatlar olacak. Ayrıca, 100 bin tona kadar gemilerin kullanabileceği, Rusya'daki en büyük buğday işleme terminali de önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek. Böyle bir kanalın varlığıyla, Rusya'nın tahıl ve diğer tarım ürünlerinin ticareti ve ihracatı dahil olmak üzere dış ticaret fırsatlarını yükseltiriz." diye konuştu.

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